Здравоохранение

В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школу

Здравоохранение 26.03.2019 10:41
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26.03.2019 10:41


Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ среди учащихся остается закрытой одна муниципальная школа в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, частично приостановлены занятия для пятиклассников в двух школах Иловлинского и Среднеахтубинского района.
В целом уровень заболеваемости респираторными инфекциями в регионе ниже  эпидемического порога на 48%. В основном циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии – риновирус, РС-вирус, метапневмовирус и другие. 
Специалисты предупреждают, что несмотря на наступление календарной весны необходимо одеваться по погоде и не переохлаждаться.

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