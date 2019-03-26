В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школу





Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ среди учащихся остается закрытой одна муниципальная школа в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, частично приостановлены занятия для пятиклассников в двух школах Иловлинского и Среднеахтубинского района.

В целом уровень заболеваемости респираторными инфекциями в регионе ниже эпидемического порога на 48%. В основном циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии – риновирус, РС-вирус, метапневмовирус и другие.

Специалисты предупреждают, что несмотря на наступление календарной весны необходимо одеваться по погоде и не переохлаждаться.



