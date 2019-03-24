Спорт

Погода - не помеха: в Волгограде посмотреть на игру "Ротора" и "Сибири" пришли более 8,5 тыс человек

Спорт 24.03.2019 15:18
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24.03.2019 15:18


Матч между волгоградским "Ротором" и  новосибирской "Сибирью" посетили более восьми с половиной тысячи болельщиков. Как стало известно ИА "Высота 102", посмотреть на футбольную баталию 28 тура ФНЛ Олимп первенства России пришли 8574 зрителя. В большинстве своем они поддерживали волгоградскую команду. Особенно бурно фанаты отреагировали на гол, который на 39 минуте забил гостям волгоградский нападающий Анзор Саная. 
Волгоградцев не остановил прогноз погоды и не испугал хлынувший в конце первого тайма ливень. Впрочем, от непогоды их защищала кровля стадиона. Отметим, что в прошлый раз на домашнюю игру волгоградской команды пришли около восьми тысяч зрителей. Видимо, одержанная “Ротором” победа над “Химками” подогрела интерес болельщиков.  

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