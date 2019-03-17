Матч “Ротор”-”Химки” собрал менее 8 тысяч болельщиков на “Волгоград Арене”

Спорт 17.03.2019 15:34
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17.03.2019 15:34
Посмотреть домашнюю игру “Ротора” с подмосковными “Химками” на стадион “Волгоград Арена” пришли 7973 болельщика, сообщает ИА “Высота 102”. Это почти на тысячу меньше, чем в предыдущую домашнюю встречу. Напомним, 3 марта на матч между “Ротором” и столичным “Спартаком-2” пришли 8976 человек.
Тем не менее, по данным аналитического агентства ТурСтат, ожидается, что матч в Волгограде станет самым посещаемым в 27-ом туре.
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