Матч “Ротор”-”Химки” собрал менее 8 тысяч болельщиков на “Волгоград Арене”





Посмотреть домашнюю игру “Ротора” с подмосковными “Химками” на стадион “Волгоград Арена” пришли 7973 болельщика, сообщает ИА “Высота 102”. Это почти на тысячу меньше, чем в предыдущую домашнюю встречу. Напомним, 3 марта на матч между “Ротором” и столичным “Спартаком-2” пришли 8976 человек.

Тем не менее, по данным аналитического агентства ТурСтат, ожидается, что матч в Волгограде станет самым посещаемым в 27-ом туре.