Спорт

Матч “Ротор”-”Химки” собрал менее 8 тысяч болельщиков на “Волгоград Арене”

Спорт 17.03.2019 15:34
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17.03.2019 15:34


Посмотреть домашнюю игру “Ротора” с подмосковными “Химками” на стадион “Волгоград Арена” пришли 7973 болельщика, сообщает ИА “Высота 102”. Это  почти на тысячу меньше,  чем в предыдущую домашнюю встречу.  Напомним, 3 марта на матч между “Ротором” и столичным “Спартаком-2” пришли 8976 человек. 
Тем не менее, по данным аналитического агентства ТурСтат, ожидается, что матч в Волгограде  станет самым посещаемым в 27-ом  туре. 

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