Яровая и Володин: кто еще мечтает о мандате депутата Волгоградской облдумы





Сегодня оргкомитет по подготовке и проведению предварительного голосования «Единой России» зарегистрировал 21 участника процедуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении партии, нынешних депутатов областной или городской дум, высокопоставленных чиновников в числе претендентов на статус кандидатов в депутаты облдумы от партии власти не оказалось.

Участниками праймериз стали сотрудники муниципальных образовательных организаций, университетов, промышленных предприятий, работники администраций муниципальных образований, помощники депутатов, студенты. Так, к примеру, о своем желании побороться за кресло в областном заксобрании заявили директор частного образовательного центра Ирина Салагина, балетмейстер МБУ «Жирновский РДК» Анастасия Яровая, сотрудник АО «Каустик» Леонид Володин, студент Волгоградского государственного технического университета Александр Спиряев и др.

Прием заявлений на участие в предварительном голосовании для отбора кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы от «ЕР» стартовал 24 февраля. Праймериз состоится 26 мая. Выборы пройдут 8 сентября 2018 года.



