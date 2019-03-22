Политика

Яровая и Володин: кто еще мечтает о мандате депутата Волгоградской облдумы

Политика 22.03.2019 17:51
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22.03.2019 17:51


Сегодня оргкомитет по подготовке и проведению предварительного голосования «Единой России» зарегистрировал 21 участника процедуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении партии, нынешних депутатов областной или городской дум, высокопоставленных чиновников в числе претендентов на статус кандидатов в депутаты облдумы от партии власти не оказалось.  
Участниками праймериз стали сотрудники муниципальных образовательных организаций, университетов, промышленных предприятий, работники администраций муниципальных образований, помощники депутатов, студенты.  Так, к примеру, о своем желании побороться за кресло в областном заксобрании заявили директор частного образовательного центра Ирина Салагина, балетмейстер МБУ «Жирновский РДК» Анастасия Яровая,  сотрудник АО «Каустик» Леонид Володин, студент Волгоградского государственного технического университета Александр Спиряев и др.
Прием заявлений на участие в предварительном голосовании для отбора кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы от «ЕР» стартовал 24 февраля. Праймериз состоится 26 мая. Выборы пройдут 8 сентября 2018 года.

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