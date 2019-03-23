В Волгоградской области обследуют состояние 4000 га леса

Экология 23.03.2019 09:41
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23.03.2019 09:41
Леса Волгоградской области в этом году подвергнутся обследованию на площади 4000 га. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком лесопатологических обследований, проводимых на землях лесного фонда РФ, выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. На эти цели из бюджета региона выделяется более 3 миллионов рублей.
Обследования будут проводиться как визуальным, так и инструментальным способом. Предстоит определить точные границы поврежденных и погибших лесных участков, пересчитать деревья на указанных в техзадании территориях, оценить их состояние.
Все работы должны быть выполнены не позднее 30 октября текущего года.
Отметим, что общая площадь лесных массивов в Волгоградской области сегодня составляет 680 тысяч гектаров.
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