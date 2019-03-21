Борьба с коррупцией

В Волжском осужденную женщину-судмедэксперта заставили вернуть все полученные взятки

Борьба с коррупцией 21.03.2019 15:36
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21.03.2019 15:36


Выплатить 210 тысяч рублей, полученных в качестве взяток, пришлось бывшему врачу “Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области” Татьяне Телятниковой. Как рассказала ИА  “Высота 102” старший  помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Волжский городской суд. В мае прошлого года Телятникову приговорили к 3,5 годам лишения свободы за семь эпизодов взяток. После этого прокурор Волжского подал в суд иск о взыскании незаконно полученных денег.

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