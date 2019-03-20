«Ростелеком»: мы успешно создали экосистему инфокоммуникаций студенческих игр

Телеком 20.03.2019 12:10
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20.03.2019 12:10
За время ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске объем информации, переданной по сетям «Ростелекома», превысил 60 Тбайт. Ежедневно ресурсами Wi-Fi активно пользовались около десяти тысяч человек.
Впервые в истории студенческих игр в России за создание и координацию всей экосистемы инфокоммуникаций отвечал единственный оператор. Работу ИКТ-инфраструктуры в круглосуточном режиме в дни универсиады обеспечивали полторы сотни лучших сотрудников компании со всей России.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, подготовка телекоммуникационной инфраструктуры началась летом 2018 года. За девять месяцев на спортивных и административных объектах «Ростелеком» построил магистральные сети передачи данных, сформировал пассивные и активные сети, в том числе беспроводные. Компания организовала систему телефонной и видео-конференц-связи, основной и резервный центры обработки данных, контроль и управление физическим доступом на объекты.
Под ключ был создан контакт-центр универсиады, сформирована техническая база главного операционного центра, осуществляющего координацию всех организационных процессов во время соревнований. «Ростелеком» также успешно реализовал хронометраж соревнований и служебную радиосвязь для организаторов.
Отдельным направлением деятельности оператора в рамках студенческих игр стало создание технической инфраструктуры официального вещателя — телеканала «Матч ТВ». В здании одного из офисов «Ростелекома» в центре Красноярска был организован Международный вещательный центр, куда поступала эфирная информация со всех стадионов и трасс.
«Интересным техническим решением для стадионов стала система авторизации в сети Wi-Fi, — рассказывает директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров. — Гости, спортсмены, журналисты, представители Международной федерации университетского спорта и дирекции Зимней универсиады-2019 использовали отдельные, специально созданные для них сети, чтобы не мешать друг другу. Авторизовавшись на одном из объектов единожды, пользователь автоматически получал доступ к своей сети без повторной авторизации».
Всего для комфортной работы в интернете «Ростелеком» установил на объектах студенческих игр около 1500 точек Wi-Fi.
В зону покрытия сети служебной радиосвязи вошли более 55 объектов, более 4500 радиостанций было предоставлено сотрудникам дирекции универсиады. Также с учетом потребностей спортивного события мирового масштаба оператор построил в Красноярске порядка 130 км волоконно-оптических линий связи, объединенных в мощное цифровое кольцо. Это позволило значительно увеличить пропускную способность передачи трафика и стало глобальным техническим заделом для реализации высокотехнологичных сервисов.
«ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске стала для компании уникальным опытом. Мы успешно создали всю экосистему инфокоммуникаций мероприятия и обеспечили ее эффективную и бесперебойную работу», — комментирует вице-президент — директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
По словам старшего вице-президента по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексея Сапунова, система цифровых сервисов и услуг, созданная для Зимней универсиады-2019, органично влилась в общую концепцию этого молодежного спортивного мероприятия и подняла его на более технологичный уровень: «Хочу поблагодарить команду связистов, которая достойно справилась с этой непростой задачей в сжатые сроки. Мы убедились, что сложившаяся команда наших профессионалов способна обеспечить телекоммуникационными услугами высокого качества самые масштабные события федерального и мирового уровня».
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