В Волгоградской области определились с началом охоты на дичь

Экология 15.03.2019 20:52
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15.03.2019 20:52
Региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назвал сроки начала весенней охоты на дичь. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, промысел водоплавающей (селезней уток, гусей, за исключением серых) и боровой дичи в угодьях на юге области откроется 30 марта. Любителям охоты из северных районов области придется подождать на неделю дольше. В ведомстве не стали нарушать сложившуюся традицию и старт охоты наметили на первую субботу второго месяца весны - 6- апреля. Сейчас в регионе разрешен промысел только на ондатру и водяную полевку (ее также называют водяной крысой). Охота на других животных запрещена и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.
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