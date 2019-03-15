Экология

В Волгоградской области определились с началом охоты на дичь

Экология 15.03.2019 20:52
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15.03.2019 20:52


Региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назвал сроки начала весенней охоты на дичь. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, промысел водоплавающей  (селезней уток, гусей, за исключением серых) и боровой дичи в угодьях на юге области откроется 30 марта. Любителям охоты из северных районов области придется подождать на неделю дольше.  В ведомстве не стали нарушать сложившуюся традицию и старт охоты наметили на первую субботу второго месяца весны  - 6- апреля. Сейчас в регионе разрешен промысел  только на ондатру и водяную полевку (ее также называют водяной крысой).  Охота на других животных запрещена и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

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