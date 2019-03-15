Суд Волжского обязал облздрав заплатить за лекарства для ребенка-инвалида

Здравоохранение 15.03.2019 16:22
200 1
15.03.2019 16:22
Волжский городской суд обязал областной комитет здравоохранения компенсировать стоимость лекарств, купленных волжанкой для своей дочери, которая является инвалидом. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 8-летняя девочка была поставлена на учет ГБУЗ “Городская детская больница” в 2018 году. Однако с момента назначения лекарств до его реального получения прошло более трех месяцев. Все это время мама ребенка покупала медикаменты сама. Это подтвердила проверка, проведенная надзорным ведомством по заявлению женщины. Сейчас девочка обеспечена необходимыми препаратами.
Отметим, что таким же образом лекарствами были обеспечены еще трое детей.
Реклама
Популярное по теме
27.02.2019 12:18
13488 5
14.03.2019 11:01
8489 10
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
8489 10 Обсудить
В волгоградской больнице №25 откроют роддом14.03.2019 10:32
Здравоохранение 14.03.2019 10:32
8635 8 Обсудить
Медикам раскроют тайны грядущих перемен в здравоохранении Волгоградской области14.03.2019 09:04
Здравоохранение 14.03.2019 09:04
6194 10 Обсудить
В Волгоградской области лечатся от СПИДа более 6 тысяч человек13.03.2019 14:40
Здравоохранение 13.03.2019 14:40
6908 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ остается закрытой одна школа11.03.2019 12:51
Здравоохранение 11.03.2019 12:51
2099 4 Обсудить
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спад04.03.2019 13:21
Здравоохранение 04.03.2019 13:21
6834 8 Обсудить
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцев04.03.2019 10:28
Здравоохранение 04.03.2019 10:28
763 8 Обсудить
В Волгограде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ введены ограничительные мероприятия28.02.2019 12:06
Здравоохранение 28.02.2019 12:06
11496 4 Обсудить
Губернатор Волгоградской области озвучил план реформирования онкослужбы27.02.2019 12:18
Здравоохранение 27.02.2019 12:18
13488 5 Обсудить
В Волгоград пришла эпидемия простуды25.02.2019 15:38
Здравоохранение 25.02.2019 15:38
3808 3 Обсудить
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощи20.02.2019 20:10
Здравоохранение 20.02.2019 20:10
13891 7 Обсудить
Вирусы гриппа продолжают активно циркулировать в Волгоградской области18.02.2019 13:28
Здравоохранение 18.02.2019 13:28
7083 5 Обсудить
В Волгограде сотрудницы Роспотребнадзора закрыли лица15.02.2019 12:35
Здравоохранение 15.02.2019 12:35
6490 6 Обсудить
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ закрыто 7 школ11.02.2019 12:22
Здравоохранение 11.02.2019 12:22
18941 3 Обсудить
Жителей поселка Волгоградской области хотят лишить «народной» аптеки10.02.2019 11:44
Здравоохранение 10.02.2019 11:44
8969 0 Обсудить
Реклама