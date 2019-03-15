Здравоохранение

Суд Волжского обязал облздрав заплатить за лекарства для ребенка-инвалида

Здравоохранение 15.03.2019 16:22
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15.03.2019 16:22


Волжский городской суд обязал областной комитет здравоохранения компенсировать стоимость лекарств, купленных волжанкой для своей дочери, которая является инвалидом. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 8-летняя девочка была поставлена на учет ГБУЗ “Городская детская больница” в 2018 году. Однако с момента назначения лекарств до его реального получения прошло более трех месяцев. Все это время мама ребенка покупала медикаменты сама. Это подтвердила проверка, проведенная надзорным ведомством по заявлению женщины. Сейчас девочка обеспечена необходимыми препаратами. 
Отметим, что  таким же образом лекарствами были обеспечены еще трое детей.

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