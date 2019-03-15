«Высота 102 ТВ»: волгоградцы сказали все, что думают о губернаторе





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгограде вчерашние дворняги становятся любимцами семей - десятки собак с начала года пристроили в семьи. Православному духовенству понадобилась «техническая поддержка». День выборов – все ближе: волгоградцы дали оценку работе губернатора Бочарова. Крик души: матери детей с ограниченными возможностями больше пригрозили чиновникам голодовкой.

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