«Высота 102 ТВ»: волгоградцы сказали все, что думают о губернаторе

Аналитика 15.03.2019 20:23
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15.03.2019 20:23
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгограде вчерашние дворняги становятся любимцами семей - десятки собак с начала года пристроили в семьи. Православному духовенству понадобилась «техническая поддержка». День выборов – все ближе: волгоградцы дали оценку работе губернатора Бочарова. Крик души: матери детей с ограниченными возможностями больше пригрозили чиновникам голодовкой.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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