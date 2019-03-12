Волгоградстат подсчитал, как выросли цены в регионе





Рост цен на товары и услуги на потребительском рынке Волгоградской области за февраль 2019 года составил 0,2%, с начала года – 1,7%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по Российской Федерации за февраль 2019 года этот показатель сложился на уровне 0,4%, с начала года – 1,5%.

С начала текущего года в регионе продукты подорожали в среднем на 2,1%, непродовольственные товары – на 1,1%, услуги – на 2%. В частности, мониторинг цен на продукты по данным на 11 марта показал, что в Волгоградской области продолжают расти стоимость пшена, лука, капусты, яблок.







