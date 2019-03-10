Два человека погибли в ДТП на трассе "Волгоград-Каменск-Шахтинский"

Происшествия 10.03.2019 09:57
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10.03.2019 09:57
Два человека погибли в аварии в Суровикинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу днём на 158 км. федеральной автодороги “Волгоград-Каменск-Шахтинский” столкнулись грузовик “Scania” и легковой автомобиль “Volkswagen Polo”. По предварительным данным, 63-летний водитель ехал со станицы Обливская в сторону Волгограда. При выезде на трассу он не пропустил “Scania”. При столкновении погибли водитель легковушки и пассажир, его ровесник.
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