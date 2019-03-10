Поднятый со дна Волги бронекатер «БК-31» установят в Волгограде в стеклянном павильоне





Получено положительное экспертное заключение научно-проектной документации по размещению бронекатера «БК-31» на нижней террасе набережной Волги в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, поднятый со дна Волги в ноябре 2017 года бронекатер планируют разместить в павильоне из стекла.

Отметим, что новый объект появится в границах памятника истории и культуры народов Российской Федерации: «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 - 1943 гг.». Эксперт пришел к выводу, что это не нарушит предмет охраны объектов культурного наследия, не окажет негативного воздействия на визуальное восприятие объектов культурного наследия, на их пространственную и объемно-планировочную композицию, устойчивость и техническое состояние.

Напомним, что еще в декабре 2017 года было принято решение , что бронекатер «БК-31» станет еще одним памятником морякам Волжской военной флотилии, участвующих в обороне Сталинграда. Эту идею поддержали ветераны. По их мнению, бронекатер «не нужно лакировать, а показать все так, как было». Отметим, что на его корме видны многочисленные пробоины, которые моряки закрывали деревянными брусками – «чопиками». Таких брусков в корпусе бронекатера очень много.

Справка. «БК-31» был поднят со дна Волги 5 ноября 2017 года. Известно, что свой последний бой речники приняли 9 октября 1942 года. Они до последнего вели огонь по немецким позициям и пытались спасти бронекатер. Поисковики предполагают, что судно затонуло после прямого попадания бомбы в палубу. «БК-31» и его героический экипаж пролежали на отмели рядом с островом Голодный 75 лет. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки защитников Сталинграда, их вещи и оружие.



