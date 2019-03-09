На «Волгоград Арене» нашли нарушения пожарной безопасности

Общество 09.03.2019 19:26
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09.03.2019 19:26
ФГУП «Спорт-Инжиниринг» оштрафовано на 153 тысячи рублей за невыполнение предписаний Нижне-Волжского управления Ростехнадзора и найденные нарушения в эксплуатации и строительстве спортивного сооружения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие решения принял арбитражный суд Волгоградской области. Из документов арбитражного суда следует, что ФГУП «Спорт-Инжиниринг» так и не устранило дефекты, допущенные при строительстве стадиона. Так, еще осенью прошлого года Нижне-Волжское управление Ростехнадзора при проверке объекта обнаружило, что владелец стадиона до сих пор не закончил работы по благоустройству и озеленению, не высадил деревья, кустарники и цветы на склоне спортивного объекта. Также на части территории стадиона по-прежнему в дорожном покрытии присутствует щебенка, тогда как на ее месте должны быть плиты. Мало того, сиденья на трибунах не прикреплены к основе монтажной пеной. Эти дефекты на стадионе должны были устранить до конца декабря, однако ничего так и не было сделано.
Еще более серьезные нарушения выявлены в устройстве противопожарной автоматики. В частности, специалисты управления пришли к выводу, что система дымоудаления не обеспечивает удаление продуктов горения. Плюс ко всему проверка зафиксировала и проблемы в системе вентиляции стадиона.
Ответчик пытался переложить вину и на генподрядчика – АО «Стройтрансгаз», и на заказчика строительства стадиона – АНО «Арена», однако суд посчитал, что ФГУП «Спорт-Инжиниринг», несмотря на дублирующие функции двух организаций, должно нести ответственность за контроль строительства. Решения арбитражного суда Волгоградской области не вступили в законную силу.
Напомним, на днях победителем народного голосования в престижном конкурсе "Стадион года 2018", который проводит портал StadiumDB.com, стала «Волгоград Арена». Построенный к ЧМ-2018 стадион вблизи Мамаева кургана в Волгограде одержал победу с огромным преимуществом над другими кандидатами.
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