Экология

В Волгограде прокуратура усложнила жизнь браконьерам

Экология 07.03.2019 13:43
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07.03.2019 13:43


Сразу шесть сайтов интернет-магазинов, торговавших браконьерскими снастями, будут заблокированы по решению Центрального районного суда Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Ранее интернет-ресурсы были выявлены сотрудниками надзорного ведомства. Оказалось, что через них идёт продажа синтетических рыболовных сетей  производства Китайской Народной Республики. При этом доставка осуществлялась во все регионы России.
Зайти на сайты мог любой желающий, регистрация пользователя там не требовалась. Отметим, что ввоз на территорию России синтетических сетей запрещен законом “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”. А их использование может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

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