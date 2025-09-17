В Волгограде и Камышине продолжается серия ДТП с электросамокатами





В Волгоградской области ДТП с электросамокатами продолжают пополнять сводки Госавтоинспекции. 16 сентября в Волгограде и Камышине произошли две аварии с пострадавшими.

На территории Центрального района Волгограда водитель СИМ попал под колёса иномарки.





- В 17:40 напротив дома № 12 по ул. 7-й Гвардейской произошло столкновение автомобиля Toyota Camry и электросамоката, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

После аварии водителю самоката потребовалась медицинская помощь. Каретой скорой помощи он был доставлен в больницу.





В Камышине на территории частного сектора произошла обратная ситуация. Теперь уже под колёса несущегося самоката угодил пешеход. Авария произошла в 19:15 у дома №42 на ул. Базарова. Мужчина был госпитализирован. При этом лихач за рулём СИМ поспешил с места происшествия ретироваться. В настоящее время полиция ведёт розыск скрывшегося нарушителя.

Фото из архива ИА «Высота 102», ГУ МВД России по Волгоградской области