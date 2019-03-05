Экономика
Так выглядели бытовые помещения осенью 2018 года

В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт

Экономика 05.03.2019 18:41
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05.03.2019 18:41


Впервые за последние 30 лет на волгоградском заводе "Красный Октябрь" начали ремонтировать бытовые помещения, раздевалки и душевые для рабочих. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, капитальный ремонт стартовал в цехе фасонного литья: в мужских и женских бытовых помещениях и душевых специалисты демонтируют старую облицовочную плитку и готовятся к замене инженерных коммуникаций. После подготовительных работ здесь предстоит провести отделку стен, смонтировать навесной потолок с алюминиевым заполнением, заменить электропроводку и водопровод. Строители установят новое душевое оборудование и сантехнику, пластиковые окна и двери, современные светильники. В душе предусмотрены настенные вешалки-крючки, напольные решетки для удобства и безопасности, в раздевалках – новые шкафчики, скамьи, зеркала и фены, кулеры для воды, мягкая мебель. При планировании реконструкции были учтены пожелания металлургов. На время ремонта работники цеха, а их порядка 150 человек, пользуются административно-бытовыми корпусами соседних цехов.
Напомним, что на нечеловеческие условия, в которых были вынуждены находиться рабочие завода по вине бывших собственников, в ноябре прошлого года обратил внимание губернатор Андрей Бочаров. Тогда в ходе визита на предприятия он осмотрел рабочие места, бытовые помещения, раздевалки и душевые. Состояние мест, где рабочие должны отдыхать, переодеваться и принимать душ, вызвало у главы региона негодование. "Здесь можно снимать "Сталкер", - заявил Андрей Бочаров. - Можете оценить "заботу" собственника о сотрудниках, когда десятки миллионов долларов выводились из предприятия, а людям не могли создать человеческие условия для работы. У меня вопрос - куда смотрели Роструд и другие профильные контролирующие структуры?". "Высота 102" об этом подробно рассказывала в своей публикации.
Цех фасонного литья, где стартовал большой ремонт, является одним из старейших на "Красном Октябре": он был возведен еще в конце XIX века при создании металлургического предприятия. Здание, где сегодня расположен административно-бытовой корпус, стало свидетелем ожесточенных боев Сталинградской битвы. Известно, что помимо внутренних работ специалисты укрепят здание, построенное более 75 лет назад, металлическими стяжками – необходимость в этом инженеры выявили по итогам комплексного обследования строения. Комплексную реконструкцию планируется завершить в мае текущего года.
Наряду с улучшением условий труда для работников, предприятие проводит и набор новых сотрудников. Список вакансий опубликован на сайте предприятия.

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