Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Газетный киоск 05.03.2019 11:30
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05.03.2019 11:30
Налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры, сообщает РБК.
Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.
«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — прокомментировал заместитель главы ФНС Алексей Оверчук.
В течение 2019 года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. «Мы уверены, что 80–85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — рассказал начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.
Число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.
Подробнее на РБК - https://www.rbc.ru/economics/05/03/2019/5c78f4b39a794706e35338f8
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