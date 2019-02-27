В Волгоградском облсуде убийца-расчленитель раскаялся и попросил о снисхождении





Сегодня в Волгоградском областном суде завершатся прения сторон по громкому уголовному процессу над убийцей двоих девушек. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание в Волгоградском областном суде началось при полном аншлаге - только журналистов здесь человек десять. Мама Дарьи Лабутиной в суд не приехала, на заседание приехали мама Ольги Шапошниковой и ее брат. По завершении прений обвиняемый Александр Масленников должен выступить с последним словом, затем суд удалится в совещательную комнату, а по возвращении – огласит приговор. Напомним, государственный обвинитель запросил для подсудимого пожизненное заключение в колонии особого режима. Защитник попросил назначить наказание, не связанное с пожизненным сроком. От участия в прениях сам обвиняемый отказался.

Двойное убийство Масленников совершил 13 октября 2017 года в Волжском. В караоке-клубе он познакомился с двумя девушками – Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной. Далее компания отправилась на съемную квартиру мужчины. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Спустя две недели его задержали в столице и этапировали в Волжский. Масленников ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Буквально за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.

ИА «Высота 102» ведет онлайн-трансляцию судебного заседания.

10-53. Выступает гособвинитель. Он назвал время совершения хищения личных вещей девушек. Это около 14-40. До этого он находился в магазине "Магнит", где покупал топор и пилу.

10-57. Александр Масленников выступает с последним словом. Он выразил соболезнования родным и близким убитым им девушек и раскаялся. "Прошу о снисхождении и полностью признаю свою вину", - сказал он.

10-58. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 16-00.