В Волгоград пришла эпидемия простуды





Превышение на 22% порога заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения зафиксировано на прошедшей неделе в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По данным регионального управления Роспотребнадзор а, превышения пороговых уровней по детскому населению в городе не наблюдается.

В целом по области более 40% всех заболевших составляют взрослые. Случаи гриппа регистрируются только у 0,2% от общего числа заболевших, остальные случаи – острые респираторные заболевания, вызываемые вирусами негриппозной этиологии.

Для профилактики распространения инфекций на карантин в Волгоградской области сейчас закрыты 13 школ, из них 5 - Волгограде. Частично приостановлены занятия в 114 классах 38 школ региона и двух групп в одном детском саду.







