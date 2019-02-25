В Волгоград пришла эпидемия простуды

Здравоохранение 25.02.2019 15:38
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25.02.2019 15:38
Превышение на 22% порога заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения зафиксировано на прошедшей неделе в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По данным регионального управления Роспотребнадзора, превышения пороговых уровней по детскому населению в городе не наблюдается.
В целом по области более 40% всех заболевших составляют взрослые. Случаи гриппа регистрируются только у 0,2% от общего числа заболевших, остальные случаи – острые респираторные заболевания, вызываемые вирусами негриппозной этиологии.
Для профилактики распространения инфекций на карантин в Волгоградской области сейчас закрыты 13 школ, из них 5 - Волгограде. Частично приостановлены занятия в 114 классах 38 школ региона и двух групп в одном детском саду.
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