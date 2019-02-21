Общество

Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровень

Общество 21.02.2019 17:35
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21.02.2019 17:35


К участию в судебном споре между ООО «Специализированное предприятие «Память» и Волгоградским УФАС привлекут лингвистов. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с этим рассмотрение дела приостановлено. Такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Суд удовлетворил ходатайство «Памяти» о проведении лингвистической экспертизы письма, являющегося объектом спора. Речь идет о публикации на сайте антимонопольного органа послания к волгоградскому региональному отделению партии «Единая Россия» и членам партии «О необходимости принятия «партией власти» мер по нормализации ситуации на рынке ритуальных услуг и ее ответственности перед избирателями» от 5 декабря прошлого года. Напомним, ООО «Специализированное предприятие «Память» требует в суде признать не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию ООО «СП «Память» указанные в письме сведения, а также обязать удалить данную статью с сайта Волгоградского УФАС в течение 5 дней с момента вступления в законную силу решения суда. 
Напомним, волгоградские антимонопольщики направили местным лидерам партии «Единая Россия» письмо с просьбой повлиять на нездоровую ситуацию, сложившуюся на рынке оказания ритуальных услуг в Волгограде. В качестве адресатов были указаны: секретарь волгоградского реготделения «ЕР», заместитель председателя облдумы Сергей Горняков, руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской городской думе Владлен Колесников, член президиума политсовета «ЕР», глава Волгограда Виталий Лихачев, спикер облдумы Николай Семисотов, член «ЕР», заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева и председатель Волгоградской городской думы Андрей Косолапов.  
Письмо содержит, в том числе, описание вопиющих случаев, о которых граждане, столкнувшиеся с необходимостью похоронить  родственников, рассказывают в своих многочисленных заявлениях в адрес УФАС. Люди жалуются на навязывание услуг «Памяти» при подготовке к похоронам, на откровенный шантаж и понуждение к расторжению договоров с другими ритуальными фирмами, на угрозы, что «тело будет валяться в морге 2 недели», если не будут оплачены навязанные услуги и пр. 
В региональном УФАС считают, что «в настоящее время в сфере оказания ритуальных услуг на территории Волгограда сложилась крайне неблагоприятная, криминогенная обстановка, обусловленная криминальной монополизацией этой сферы узкой группой физических и юридических лиц под условным названием «Память»» и это обусловлено, прежде всего, действиями большинства депутатов действующего и прежних созывов Волгоградской городской думы, представляющих и представлявших партию «Единая Россия», а также действиями состоящих в антиконкурентном сговоре представителей администрации Волгограда и «Памяти». 
Поводом для обращения Волгоградского УФАС послужила позиция большинства депутатов Волгоградской гордумы, которые  в прошлом году проголосовали против принципиальной части прокурорского представления, выданного в связи с нарушением антимонопольного законодательства на рынке ритуальных услуг. В связи с этим в Волгоградском УФАС назвали большинство городской думы "депутатами с пониженной социальной ответственностью". На последнем заседании Волгоградской гордумы депутаты лишь «причесали» документы, регламентирующие порядок оказания похоронных услуг, опять же, не уступив прокурорам в главном. 
Впрочем, достучаться до партии власти волгоградским антимонопольщикам так и не удалось. В региональном отделении «ЕР» пояснили, что не имеют права давать правовую оценку действиям юридических лиц. Примерно так же Волгоградскому УФАС ответили руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской городской думе Владлен Колесников и председатель гордумы Андрей Косолапов.

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