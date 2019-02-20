Политика

Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом

Политика 20.02.2019 21:43
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20.02.2019 21:43


Депутат Госдумы Владимир Плотников, похоже, что, не держит зла на политолога Дмитрия Орлова, назвавшего Волгоградскую область проклятым регионом. В объективы телекамер на сегодняшнем Послании президента России Федеральному собранию "сладкая парочка" попала случайно. Плотников и Орлов, восседая на соседних креслах в Гостином дворе, о чем-то «щебетали». Вот только о чем?.. Как известно, члены Волгоградского реготделения «Единой России», в рядах которой состоит и Плотников, осудили поведение политолога, попросили партийную комиссию по этике, а также Генеральный и Высший советы, дать оценку публичному высказыванию аналитика (тоже, кстати, единоросса), которое прозвучало в канун годовщины окончания Сталинградской битвы.  
Тем для дружеской или светской беседы у депутата Госдумы и директора Агентства политических и экономических коммуникаций, на самом деле, могла быть уйма. К примеру, Плотников мог консультироваться с экспертом на предмет грядущих отчетов депутатов Госдумы от Волгоградской области перед избирателями.  А что, если электорат спросит федерального политика, который без малого 20 лет отстаивает в Госдуме интересы АПК, почему селяне получают копеечные зарплаты, почему их фермерские хозяйства разоряются и люди вынуждены уезжать в другие регионы на заработки?.. Кто в этом виноват? Такой вопрос вполне будет логично адресовать первому заместителю председателя парламентского комитета по аграрным вопросам. Господин Орлов мог бы посоветовать Плотникову, как вариант, обвинить во всем проклятый регион. То есть, это не он, Плотников, виноват - судьба у родного края такая.  Могут припомнить Владимиру Николаевичу хозяйственники старой закалки и 2007 год, когда тот предал членов «Аграрной партии России», единолично приняв решение о ее слиянии с «ЕР». Сам Плотников, наверняка, хочет забыть эту позорную страницу своей биографии и никогда не вспоминать. Но тут его желания с мыслями тружеников села могут разойтись. Как обойти острые углы и выйти из подобной щекотливый ситуации?.. Кто знает, быть может, у  Дмитрия Орлова нашелся для своего коллеги по партии ответ и на этот неудобный вопрос.
Тот факт, что Плотников сегодня озабочен предстоящей встречей с электоратом, сомнений не вызывает. Накануне, все депутаты нижней палаты российского парламента от Волгоградской области получили от «Единой России» письма, в которых им настойчиво рекомендовали согласовать графики выездных мероприятий. Запланированные отчеты перед жителями области – это не только возможность гражданам лицезреть народного слугу и  пообщаться с ним. Это еще и рабочий инструмент, при помощи которого партия власти оценит эффективность своих партийцев. Как пройдет эту проверку господин Плотников – покажется ли его выступление избирателям и партии убедительным – узнаем уже скоро. Встречи с жителям региона у депутатов Госдумы состоятся уже в марте-апреле.
Фото: скриншот с видеосюжета "Первого канала".

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