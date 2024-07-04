Политика

Волгоградская облдума наладила контакты с белорусскими депутатами

Политика 04.07.2024 17:41
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04.07.2024 17:41


Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин провел встречу с главой Витебского областного Совета депутатов Дмитрием Демидовым. Руководители обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия и развития сотрудничества в различных сферах, рассказали V102.RU в регпарламенте.
Ранее между Волгоградской областью и Республикой Беларусь было заключено соглашение о сотрудничестве. Дорожная карта была подписана 28 июня  в Витебске на XI Форуме регионов Беларуси и России.  В Волгоградской областной думе будут сотрудничать с белорусским регионом и по депутатской линии. В частности, у коллег из Волгоградской области и региона Беларуси есть много общих задач в части сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и патриотического воспитания молодежи.
Напомним, накануне  в Витебске прошли мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. 
Фото Волгоградской областной думы

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