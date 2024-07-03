Бочаров похвастал перед зарубежными СМИ ростом экспорта и импорта

Губернатор Волгоградской области сегодня, 3 июля, на церемонии объявления имен лауреатов международной премии «Глобальная энергия» ответил на вопросы зарубежных СМИ. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров заверил иностранцев, что несмотря на все санкции и внешние помехи, регион продолжает наращивать экспорт и импорт.

Отметим, что в общении с главой Волгоградской области принимали участие представители телекомпаний и информагентств БРИКС, Пакистана, Латинской Америки, Белоруссии.

Свое заявление Бочаров сделал, отвечая на вопрос пакистанского журналиста.

– Несмотря на все незаконно введенные ограничения и санкции, товарооборот не снижается, а увеличивается. Растет как экспорт, так и импорт. Мы готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, – сказал волгоградский губернатор. – Нужно отметить, что Пакистан для нас является очень важным потенциальным партером, с которым мы бы хотели выстроить более эффективное взаимодействие. В рамках диалога, в том числе с Правительством Пакистана, мы сможем обсудить эти вопросы.

В настоящее время, по словам Андрея Бочарова, Волгоградская область ведет внешнеторговую деятельность, реализует образовательные и гуманитарные программы партнерства со 100 странами мира. Особый акцент он сделал на взаимодействии со странами БРИКС.

– Сегодня трудно представить реализацию проектов, в том числе в энергетической сфере, без участия этих государств, – подчеркнул глава Волгоградского региона.