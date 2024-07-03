В России объявили войну «теневой миграции»





Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о запуске горячей линии для борьбы с коррупцией и преступлениями, связанными с незаконной миграцией.

Недавняя трагедия во Владивостоке, где пятеро нелегальных мигрантов изнасиловали 21-летнюю девушку, стала катализатором для решительных действий. Партия запустила горячую линию для борьбы с незаконной миграцией и коррупцией по номеру 8-800-200-33-33.

– Мы ежедневно видим сообщения о преступлениях мигрантов. В нашу приёмную, в наши соцсети пишут люди с просьбой помочь в возникающих конфликтах. Мигрантов наказывают, а тех, кто разрешил им въезд в Россию, нет. Прошу всех, кто соприкоснётся с подобными элементами, соприкоснётся с их преступными действиями, звонить на горячую линию ЛДПР – 8-800-200-33-33. Мы будем бороться и с подобными преступниками среди мигрантов, и с теми коррупционерами, которые наводняют страну мигрантами, не имеющими законных оснований на нахождение в Российской Федерации, – рассказал председатель партии Леонид Слуцкий.

По словам лидера партии, на горячую линию ЛДПР можно обратиться всем, кто узнал, где за взятки мигранты получают работу, или выяснил имена тех, кто даёт мигрантам поддельные документы, и кто прописывает их в «резиновые квартиры», а также тех, кто выдаёт поддельные сертификаты на знание русского языка.

ЛДПР не ограничивается только сбором информации. Партия готова активно взаимодействовать с правоохранительными органами для пресечения незаконной миграции и привлечения виновных к ответственности.

– Это борьба с теми, кто нарушает закон, кто создает опасность для граждан России. ЛДПР выступает за разумную и справедливую миграционную политику, которая будет направлена на обеспечение безопасности и процветания России. Мы рады гостям страны, которые с пониманием и уважением относятся к нашим гражданам, подходят к вопросу проживания на территории России ответственно, ведут себя прилично и не нарушают общественный порядок, – прокомментировал координатор Волгоградского городского отделения ЛДПР Алексей Кононенко.

Фото: пресс-служба ЛДПР