Избирательная комиссия Волгоградской области приняла пакет документов на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы от Евгения Кареликова, сообщили V102.RU в ИКВО.

Кареликов, напомним, является выдвиженцем от регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

В избирком он предоставил листы поддержки с 236 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Кроме того, им заявлены три человека, претендующих на пост сенатора в случае его избрания. Это Виктор Ефременков, Дмитрий Игнатов и Антон Калюжный.

В течение 10 дней ИКВО после проверки документов рассмотрит вопрос о регистрации кандидата.

Напомним, что первым документы в избирком на регистрацию кандидатом в губернаторы представил действующий глава региона Андрей Бочаров. Ранее на участие в выборах выдвинулись пятеро представителей от различных партий.

Фото: ИКВО