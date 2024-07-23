Глава Жирновского района Волгоградской области подал в отставку

В Волгоградской области заявление о досрочном прекращении полномочий подал глава Жирновского района Александр Шевченко, сообщает V102.RU.

- Хочу сообщить о том, что подал в Жирновскую районную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий главы района. Это решение принято после долгих размышлений и с полным осознанием того, что наш район будет находиться в надежных руках, - написал Шевченко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в ближайшее время он намерен сосредоточиться на предвыборной кампании, так как является кандидатом в депутаты Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия».

- Участие в избирательной кампании сложно совместить с большим объемом работы и грузом ответственности на посту главы района. Досрочное прекращение полномочий главы позволит полностью сконцентрироваться на избирательной кампании, на встречах с жителями избирательного округа, чтобы не подвести избирателей, - пояснил Шевченко.

Выборы депутатов Волгоградской областной думы пройдут 6-8 сентября текущего года.

Александр Шевченко, по данным ЕР, является секретарем Жирновского местного отделения партии «Единая Россия». Жирновским районом Шевченко руководит с 2012 года. Ему исполнилось 66 лет.

Коллаж: Алексей Костяков / V102.RU