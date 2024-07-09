Останутся двое: Андрей Бочаров представил кандидатов в сенаторы





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 9 июля представил кандидатов в сенаторы от региона. Как сообщает ИА «Высота 102», один из них последние пять лет представлял область в Совете Федерации. Еще для двоих выдвижение на данные должности станет их первым подобным опытом.

Так, в частности, по сведениям администрации Волгоградской области, утром во вторник Андрей Бочаров провел встречу с действующим сенатором – Николаем Семисотовым. В числе участников встречи оказались также глава сельхозпредприятия «Донское», член Общественного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК Александр Колесниченко и директор Волгоградского медицинского колледжа Галина Генералова. Четвертым участником встречи был сенатор Сергей Горняков. В итоге представлять регион в Софете Федерации будут два человека – один из представленных главой региона и представитель областного парламента.

Андрей Бочаров высказал уверенность, что каждый из участников встречи обладает достаточными опытом и авторитетом, чтобы внести свой весомый вклад в развитие Волгоградской области.

– Ваш опыт, знания и авторитет позволят еще больше внимания уделять дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, развитию сельских территорий и муниципальных образований региона в целом, развитию социальной сферы, поддержке семьи, продолжению модернизации здравоохранения, подготовке кадров, развитию казачества, а также, учитывая многонациональный состав жителей Волгоградской области, – укреплению в регионе межнационального и межконфессионального мира и согласия. Рассчитываю на вашу активную работу по этим и другим не менее важным направлениям, – сказал губернатор.