Расследования

Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде

Расследования 20.02.2019 17:47
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20.02.2019 17:47


На пожизненном заключении для Александра Масленникова, обвиняемого в двойном зверском убийстве, настаивает прокуратура. Об этом сегодня в ходе начавшихся прений сторон в Волгоградском областном суде заявила представитель государственного обвинения Любовь Фролова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-секретаря облсуда Екатерину Вальковскую. При этом, отбывать наказание, как полагает надзорный орган, Масленников должен в колонии особого режима. Защитник подсудимого, как стало известно информагентству, попросил назначить наказание, не связанное с пожизненным сроком. От участия в прениях сам Масленников отказался.
Напомним, Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина были убиты 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе "Voice", откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Спустя две недели его задержали в столице и этапировали в Волжский. По результатам психолого-психиатрической экспертизы Масленникова признали полностью вменяемым.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Буквально за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.



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