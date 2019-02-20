



На пожизненном заключении для Александра Масленникова, обвиняемого в двойном зверском убийстве, настаивает прокуратура. Об этом сегодня в ходе начавшихся прений сторон в Волгоградском областном суде заявила представитель государственного обвинения Любовь Фролова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-секретаря облсуда Екатерину Вальковскую. При этом, отбывать наказание, как полагает надзорный орган, Масленников должен в колонии особого режима. Защитник подсудимого, как стало известно информагентству, попросил назначить наказание, не связанное с пожизненным сроком. От участия в прениях сам Масленников отказался.

Напомним, Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина были убиты 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе "Voice", откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Спустя две недели его задержали в столице и этапировали в Волжский. По результатам психолого-психиатрической экспертизы Масленникова признали полностью вменяемым.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Буквально за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.











