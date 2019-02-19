Расследования

В Волгограде сотрудник ГИБДД с сообщниками инсценировали 11 ДТП

Расследования 19.02.2019 11:26
3092 6
19.02.2019 11:26


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего бывшего сотрудника ГИБДД, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Оксану Черединину. По версии следствия, обвиняемый, по просьбе сообщников (всего в состав группы входили 7 человек), составлял фиктивные справки и административные протоколы о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях. 
Таким способом с февраля по сентябрь 2017 года были инсценированы 11 ДТП  на территории Волгограда.
В дальнейшем,  на основании фиктивных документов были получены страховые выплаты на сумму свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях бывший дорожный полицейский полностью признал. Он обвиняется в покушении на мошенничество в составе организованной группы в крупном размере, мошенничестве  в сфере страхования, а также в четырех эпизодах служебного подлога.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
В отношении еще троих соучастников уголовные дела находятся на стадии судебного рассмотрения. В отношении оставшихся участников ОПГ уголовные дела выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Матери убитых девушек пришли в Волгоградский облсуд посмотреть в глаза расчленителю
12.02.2019 10:47
26537 0
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)
18.02.2019 17:24
23490 15
В Волгоградском облсуде в громком деле экс-директора благотворительного фонда Землянского объявлен перерыв (онлайн трансляция)
28.01.2019 15:14
10782 4
Расследования
19.02.2019 15:00
Расследования 19.02.2019 15:00
254 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.02.2019 14:31
Расследования 19.02.2019 14:31
313 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.02.2019 17:47
Расследования 18.02.2019 17:47
3435 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.02.2019 17:24
Расследования 18.02.2019 17:24
23490 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.02.2019 16:17
Расследования 18.02.2019 16:17
6135 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.02.2019 15:23
Расследования 18.02.2019 15:23
2092 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.02.2019 11:46
Расследования 18.02.2019 11:46
6570 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.02.2019 11:23
Расследования 18.02.2019 11:23
9401 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.02.2019 11:08
Расследования 18.02.2019 11:08
6388 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.02.2019 16:10
Расследования 15.02.2019 16:10
4850 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.02.2019 15:40
Расследования 15.02.2019 15:40
5052 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.02.2019 12:18
Расследования 15.02.2019 12:18
6087 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.02.2019 16:46
Расследования 14.02.2019 16:46
9524 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.02.2019 15:10
Расследования 14.02.2019 15:10
7675 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.02.2019 10:46
Расследования 14.02.2019 10:46
5682 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:31
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвоеСмотреть фотографии
15:13
Администрацию Волгограда суд обязал заняться ливневой канализациейСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде консультант госжилинспекции задержан за мошенничествоСмотреть фотографии
15:00
Обвиняемому во взрыве дома в Волгограде не удалось выйти на свободуСмотреть фотографии
14:38
Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare заключили соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
14:31
Экс-сотруднику желдороги грозит тюрьма за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Гендиректор "ЕвроХима": "ВолгаКалий" выйдет на 100% мощности в 2020–2021 годыСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде студент с пневмонией пикетом отметил отмену крепостного права в РоссииСмотреть фотографии
12:49
Волгоградская облдума делает робкую попытку задать неудобный вопрос администрации региона Смотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области прибавили в цене «народные» продуктыСмотреть фотографии
11:51
Жители Волгоградской области – против газовиков Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде сотрудник ГИБДД с сообщниками инсценировали 11 ДТПСмотреть фотографии
11:17
Волгоградец «обчистил» мобильный банк знакомогоСмотреть фотографии
10:33
Жители Волгоградской области накопили в банках 257 млрд рублейСмотреть фотографии
10:26
Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:50
Чиновники столицы российской провинции не могут жить без иномарокСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области гонконгский грипп вышел вперед Смотреть фотографииCмотреть видео
19:21
В Волгограде в час-пик на «зебре» сбили школьникаСмотреть фотографии
17:47
Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не томуСмотреть фотографии
17:24
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Не пройти-не проехать: жители города под Волгоградом живут как в деревнеСмотреть фотографии
16:17
В Волгоградской области старший кассир банка проиграла почти 13 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:50
Специальный механизм спустит пассажиров-колясочников в волгоградскую «подземку»Смотреть фотографии
15:37
На квартирный вопрос ответили в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде сбежавшему из колонии разбойнику грозит внушительный срокСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской облдуме спустя год вспомнили, что хотели избавить жилые дома от пивнушек Смотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгоградской области в колонию пришли "фаршированные" листы ДВПСмотреть фотографии
14:56
В Волгоградской области МУП оштрафовали за холодные квартиры в отопительный сезонСмотреть фотографии
13:28
Вирусы гриппа продолжают активно циркулировать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 