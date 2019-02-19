В Волгограде сотрудник ГИБДД с сообщниками инсценировали 11 ДТП

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего бывшего сотрудника ГИБДД, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Оксану Черединину. По версии следствия, обвиняемый, по просьбе сообщников (всего в состав группы входили 7 человек), составлял фиктивные справки и административные протоколы о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях.

Таким способом с февраля по сентябрь 2017 года были инсценированы 11 ДТП на территории Волгограда.

В дальнейшем, на основании фиктивных документов были получены страховые выплаты на сумму свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях бывший дорожный полицейский полностью признал. Он обвиняется в покушении на мошенничество в составе организованной группы в крупном размере, мошенничестве в сфере страхования, а также в четырех эпизодах служебного подлога.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

В отношении еще троих соучастников уголовные дела находятся на стадии судебного рассмотрения. В отношении оставшихся участников ОПГ уголовные дела выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования.



