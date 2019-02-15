«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Телеком 15.02.2019 16:23
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15.02.2019 16:23
Системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией, созданный «Ростелекомом», согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.
При этом банки принимать клиентов на обслуживание с помощью биометрических данных, логина и пароля от Единого портала госуслуг могут дистанционно.
Безопасность хранения данных обеспечивает оператор системы и разработчик — компания «Ростелеком», за безопасностью сбора биометрической информации следят банки, регистрирующие граждан. Компания «КриптоПро» отвечает за криптографические средства и проведение анализа безопасности созданного решения. Внедрением занимаются авторизованные интеграторы, которые уже готовы встраивать типовое решение в инфраструктуру банков.
Директор по информационной безопасности компании «КриптоПро» Станислав Смышляев: «Разработанное «Ростелекомом» решение удовлетворяет строгим требованиям криптографической стойкости. Безопасность криптографических механизмов и протоколов проверялась методами анализа стандартизируемых в России и за рубежом протокольных решений. Все протоколы реализованы внутри функционально законченного «коробочного» решения, который предоставляет высокоуровневый интерфейс встраивания. Благодаря этому не нужно проводить дополнительный анализ и контроль встраивания при внедрении решения в банк».
Иван Беров, директор по цифровой идентичности «Ростелекома»: «Согласование проекта решения ФСБ России — важный шаг, теперь у банков появилась возможность использовать типовой подход к обеспечению безопасности при работе с биометрией. Внедрением решения займутся авторизованные интеграторы, это позволит банкам быстро и качественно выполнить требования безопасности. В целом создание типового решения — это очередной кубик в экосистеме продуктов для безопасной работы с данными граждан на всех этапах взаимодействия с Единой биометрической системой».
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