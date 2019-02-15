Строительство объездной дороги вокруг Волгограда начнется в 2019 году





Сочи, 14 февраля. /ТАСС/.

Глава региона Андрей Бочаров отметил, что необходимость строительства этой дороги обусловлена тем, что через центр города проходит транзитный автотранспорт практически со всех федеральных округов

Строительство объездной дороги вокруг Волгограда, призванной разгрузить город-миллионник от транзитного транспортного потока, начнется в 2019 году. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров, выступая на панельной сессии "Транспорт России: Обеспечение развития магистральной инфраструктуры как основа роста экономики" в рамках Российского инвестиционного форума.

Ранее сообщалось, что начало строительство дороги запланировано на 2020 год. При этом отмечалось, что при условии дополнительного финансирования работы могут начать раньше.

"Я уверен, что мы выйдем на более ранние сроки реализации по сравнению с запланированными. Уже в этом году выйдем на часть реализации этого проекта на земле (на площадке - прим. ТАСС)", - рассказал он.

Бочаров подчеркнул, что необходимость строительства этой дороги обусловлена тем, что через центр Волгограда проходит транзитный автотранспорт практически со всех федеральных округов страны. Длина обходной трассы составит 71,5 км. Реализация этого проекта даст развитие Волгоградской области на несколько десятилетий вперед, уверен глава региона.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 30 декабря 2017 года подписал распоряжение о внесении проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы Р-22 "Каспий".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.



