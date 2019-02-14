



Директор транспортной компании предстанет в Волгограде перед судом по обвинению в неуплате НДС на сумму более 5,2 миллиона рублей, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 годах уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении для оказания услуг по перевозке грузов 18 юридических лиц, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. На самом деле обвиняемый привлекал для осуществления грузовых перевозок индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, в связи с чем вычеты по НДС были заявлены необоснованно.

Вину в уклонении от уплаты налогов мужчина не признает. Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела наложен арест на квартиру обвиняемого. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.



