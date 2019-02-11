Обводнением Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области займется экспертный совет





Экспертный совет по проектированию и строительству гидротехнических сооружений, обеспечивающих в меженный период дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области, создан в регионе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области. Возглавит совет заместитель губернатора – председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

В документе отмечается, что создается экспертный совет в целях осуществления координации взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области с органами местного самоуправления и заинтересованными организациями при проектировании и строительстве ГТС, обеспечивающих в меженный период дополнительное обводнение поймы на территории региона в объеме 100 куб.метров в секунду.

Отметим, что недостаточное обводнение Волго-Ахтубинской поймы приводит к деградации и гибели этой уникальной экосистемы. Так, в 2015 году ситуация была очень острой: дефицит воды испытывали более 70 тысяч жителей 28 поселков Волго-Ахтубинской поймы. Рыбному хозяйству был причинен ущерб на сумму около 100 млн рублей. Экологическую катастрофу удалось предотвратить - из бюджета Волгоградской области было выделено 80 млн рублей для организации искусственной подкачки воды в пойму из Волги. В 2016 году президент России Владимир Путин провел в Волгограде Госсовет по вопросам экологии, а через год премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев собрал в городе-герое межведомственное совещание, где была утверждена программа по сохранению и увеличению богатств Волги. Тогда был презентован проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы , предусматривающий строительство мини-ГЭС и четырех насосных станций.



