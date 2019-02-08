Газетный киоск

Запахло деньгами: власти готовят 12 млрд против мусорных коллапсов

Газетный киоск 08.02.2019 13:26
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08.02.2019 13:26


Газета "Известия", 8 февраля 2019 года (в сокращении)
Для поддержки региональных операторов по обращению с отходами в ходе «мусорной реформы» будут зарезервированы деньги в федеральном бюджете. Речь может идти о 12 млрд рублей, сообщил «Известиям» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Средства планируют выделить в случае, если операторы столкнутся с финансовыми проблемами, например неплатежами населения. По оценке министра, период турбулентности при переходе на новую систему обращения с мусором продлится примерно полгода, до сентября. Дополнительные деньги помогут уберечь отдельные территории от коллапсов, как в Челябинске в прошлом году, когда город был буквально завален мусором после закрытия свалки. Пока эксперты не фиксируют массовых отказов граждан от оплаты новой коммунальной услуги.

Помощь из центра

Во многих субъектах новая система по обращению с отходами начала работать с перебоями, в новогодние праздники отходы не вывозили по несколько дней, не везде даже стояли контейнеры.
Поддержать региональных операторов, которые начали работать с 1 января, планируют из федерального бюджета. Основанием могут стать, например, неплатежи со стороны населения, если система в каком-то регионе или муниципалитете еще не отлажена.
— Минфин зарезервировал деньги на случай, если где-то регоператор не сможет осуществлять свои полномочия. Период турбулентности будет, на мой взгляд, примерно полгода. В этот период хочется поддержать территории для того, чтобы не рухнула региональная схема, — сказал Дмитрий Кобылкин, добавив, что ситуация должна нормализоваться в сентябре.
По предварительным оценкам, предусматривается 12 млрд рублей на всю страну, такие расчеты делались ранее, но у Минфина может быть другая цифра, отметил глава Минприроды. 
Средства будут выделяться в зависимости от потребностей каждого региона.

Нужны ли деньги

Сумма в 12 млрд рублей выглядит обоснованной, пояснил «Известиям» гендиректор регионального оператора «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Общая выручка всех операторов в стране составляет 15 млрд рублей в месяц, в I квартале 2019 года неплатежи населения могут достичь трети от планируемых поступлений. Дефицит можно будет покрывать за счет этих зарезервированных средств.
— Наш прогноз — неплатежи составят 10–15% в целом по стране. Если у региональных операторов появится потребность в поддержке, то такая помощь должна прийти, — считает он. 
12 млрд рублей — это большая сумма, считает генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. 
— У региональных операторов действительно будут большие выпадающие доходы. Банально из-за того, что это новая услуга и собираемость платежей по ней будет ниже, чем по остальным, — согласен эксперт.
Но здесь есть тонкий момент. С одной стороны, регоператорам действительно нужно помочь пережить самый трудный первый год. С другой — деньги могут не достаться регионам, которые приняли ответственное решение и установили экономически обоснованные тарифы. Многие субъекты искусственно занизили оплату для населения, но в то же время будут просить деньги из федерального бюджета.
— Здесь важно соблюсти справедливые принципы распределения средств, — призвал он.
Сегодня средняя стоимость вывоза мусора для населения составляет 120–130 рублей в месяц.

Проблемами свалок, отсутствия контейнерных площадок и современной инфраструктуры никто не занимался десятилетиями, сказал «Известиям» Артем Седов, гендиректор производственной компании «Большая Тройка», работающей в сфере обращения с отходами. В то же время успех реформы в каждом регионе зависит от качества подготовки к ней.
— Реальные убытки региональных операторов будут понятны к концу года. Но уже сегодня значительные расходы связаны с некорректными данными об объемах образования ТКО, заниженными нормативами накопления мусора, неполной информацией о потребителях, неоднозначной трактовкой законодательства, — подчеркнул он.
По словам Артема Седова, оценить платежную дисциплину граждан можно будет через несколько месяцев, когда те поймут, за что платят. Но опыт регионов, которые перешли на новую систему обращения с ТКО в 2017–2018 годах, показывает, что массовых отказов жителей от оплаты услуг по обращению с мусором не произошло.
Хотя отказ от оплаты новой коммунальной услуги — одна из существующих сложностей, однако пока рано говорить о ее массовости, согласен Андрей Шипелов. По его словам, «отдельные настораживающие случаи имеют место быть», но конкретная статистика должна появиться по итогам I квартала этого года.

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