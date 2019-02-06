Сложную весну ожидают в Волгоградской области

Экология 06.02.2019 16:33
4166 6
06.02.2019 16:33
Жителей Волгоградской области начали постепенно готовить к паводку-2019. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании расширенной коллегии прокуратуры области. «Сегодняшние погодные условия говорят о возможной сложной весне и очередных наводнениях. Мы со своей стороны, с главами муниципальных образований ведем разъяснительную работу с населением, опираясь на опыт прошлого года, полученный во время большого паводка», - сказал глава региона и попросил прокуроров не оставаться в стороне.
Напомним, весной 2018 года в Волгоградской области в результате самого сильного паводка за последние 15 лет в зону затопления попали более 10 районов. Инфраструктуре региона был причинен серьезный ущерб.
Реклама
Популярное по теме
14.01.2019 13:52
12640 22
21.01.2019 16:56
14687 12
30.01.2019 16:10
21062 17
"Температурные качели" в Волгоградской области беспокоят экологов06.02.2019 16:28
В Волгограде прокуратура встала на защиту пернатых05.02.2019 11:39
В Волгограде берега Сухой и Мокрой Мечетки взяли под охрану31.01.2019 15:06
Покончить с мусорным кошмаром: регоператор все еще головная боль главы Волгограда30.01.2019 16:10
В Волгограде регоператор утопил в мусоре легендарный «остров Людникова»25.01.2019 16:28
В Средней Ахтубе Волгоградской области введен карантин из-за бешенства25.01.2019 13:16
В Волгоградской области объявили акцию по подкормке голодающих зайцев24.01.2019 14:00
Волгоградский облсуд заставил госорган заниматься фекалиями23.01.2019 12:22
В Волгоградской области на вывоз мусора брошены силы районов и муниципалитетов22.01.2019 15:13
Суд обязал провести реконструкцию очистных сооружений в Дубовке Волгоградской области21.01.2019 17:06
Подозрительная «свалка» на севере Волгограда оказалась объектом мусорного регоператора21.01.2019 16:56
Присоседились: регоператор озадачил волгоградцев своим подходом к уборке мусорной площадки21.01.2019 14:42
Регоператор по обращению с ТКО в Волгоградской области скупает бункеры для мусора16.01.2019 16:56
Волгоградские эксперты ОНФ поставили «двойку» мусорному регоператору15.01.2019 17:38
Прокуроры "пошли в атаку" на источник химического запаха в Светлом Яру Волгоградской области15.01.2019 14:14
Реклама