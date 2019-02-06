Сложную весну ожидают в Волгоградской области





Напомним, весной 2018 года в Волгоградской области в результате самого сильного паводка за последние 15 лет в зону затопления попали более 10 районов. Инфраструктуре региона был причинен серьезный ущерб.

Жителей Волгоградской области начали постепенно готовить к паводку-2019. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании расширенной коллегии прокуратуры области. «Сегодняшние погодные условия говорят о возможной сложной весне и очередных наводнениях. Мы со своей стороны, с главами муниципальных образований ведем разъяснительную работу с населением, опираясь на опыт прошлого года, полученный во время большого паводка», - сказал глава региона и попросил прокуроров не оставаться в стороне.