Аналитика 01.02.2019 20:08
6268 3
01.02.2019 20:08
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: спецслужбы вычислили телефонного хулигана, митинг сторонников коммунистов, годовщина победы в Сталинградской битве и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
24.01.2019 20:06
53035 6
31.01.2019 20:07
41647 1
«Высота 102»ТВ: Прокатившаяся по стране волна «минирований» накрыла Волгоград31.01.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: Депутаты опасаются потери Волгоградом статуса города-миллионника30.01.2019 20:01
Волгоградстат отчитался о росте денежных доходов населения30.01.2019 17:03
«Высота 102»ТВ: В Волгограде депутатам не дают покоя воспоминания о Турции29.01.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В частном секторе Волгограда уже месяц растут зловонные помойки28.01.2019 20:00
В Волгограде за год появилось 48 новостроек28.01.2019 18:07
"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села27.01.2019 17:58
«Высота 102»ТВ: В Волгограде места героической обороны Сталинграда окружили помойки25.01.2019 20:01
Волгоградстат заявил о росте реальных зарплат в организациях региона25.01.2019 16:10
Долги по зарплате в Волгоградской области «сдвинулись» на один процент25.01.2019 12:33
«Высота 102»ТВ: Попавшие в снегопад водители испытали стресс на трассах Волгоградской области24.01.2019 20:06
«Высота 102»ТВ: Центральная набережная Волгограда вот-вот засияет огнями новых фонарей23.01.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коммерсанту - коррупционеру дали по рукам22.01.2019 20:25
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области определена дата конца мусорного хаоса21.01.2019 20:00
Волгоград лихорадит от мусорной реформы20.01.2019 17:24
Реклама