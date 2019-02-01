Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде охранник-лжеминер недооценил возможности спецслужб

Аналитика 01.02.2019 20:08
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01.02.2019 20:08

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: спецслужбы вычислили телефонного хулигана, митинг сторонников коммунистов, годовщина победы в Сталинградской битве и другие темы дня. 


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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