От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2019 14:06
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01.02.2019 14:06
Ветераны Великой Отечественной войны стали первыми почетными гостями выставки «Символы Победы», сообщает ИА «Высота 102». Торжественное открытие экспозиции, центральными экспонатами которой стали орден «Победа» и копия знамени Победы, прошло сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».
На церемонии присутствовали представители исполнительной и законодательной власти Волгоградской области, департамента культуры министерства обороны России, юные участники патриотических клубов, а также сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ. Именно из фондов этого музея в Волгоград привезли подлинный орден «Победа», который носил на своем парадном кителе выдающийся полководец Георгий Жуков, и копию знамени Победы - «участника» военных парадов на Красной площади в Москве в 2016, 2017 и 2018 годах.
Сегодняшняя церемония открытия выставки в музее-панораме была организована в лучших традициях города-героя. Мероприятие сопровождали солдаты роты Почетного караула и военный оркестр.
Приветственные речи произнесли спикер регионального парламента, представители федеральных министерств, партнера проекта ПАО Сбербанк, директор музея-заповедника «Сталинградская битва», и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны. И Александр Колотушкин - участник парада 1945 года, и Виктор Шестель, встретивший день Победы в Берлине, поразили всех присутствовавших пламенными выступлениями, бодростью духа и невероятной энергетикой.
После того, как была перерезана красная ленточка, и прозвучал государственный гимн, все участники церемонии смогли ближе рассмотреть уникальные экспонаты. Это - высший военный орден, которым награждались лица высшего командного состава Красной Армии и зарубежные деятели, а также - копия знамени Победы, изготовленная в Центральном музее Вооруженных Сил и в мельчайших деталях идентичная тому флагу, что был водружен над куполом Рейхстага разведчиками 756-го стрелкового полка сержантом Егоровым и младшим сержантом Кантария.
Для широкой публики выставка «Символы Победы» в музее-панораме «Сталинградская битва» уже открылась. Вход - свободный. Это стало возможным благодаря партнеру проекта - ПАО Сбербанк. Работа экспозиции, организованной при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, продлится до 26 февраля.
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