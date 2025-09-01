Волгоградская область заняла 72-е место в рейтинге престижной работы

Волгоградская область оказалась на 72-м месте в рейтинге высокопроизводительных рабочих мест. Составители РИА Рейтинга подсчитали, что из 1 тысячи рабочих мест 254 можно считать отвечающими современным требованиям. При этом данный показатель по итогам 2024 года вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим годом.
Высокотехнологичные рабочие места связаны в первую очередь с обрабатывающей промышленностью региона. Доля ведущей отрасли в общем объеме высокопроизводительных мест составляла в 2024 году 29%.
В лидерах рейтинга находятся Ямало-Ненецкий округ, Чукотский и Ненецкий округа. В этих регионах количество высокопроизводительных мест в добывающей отрасли составляет от 800 до 900 на тысячу. Аутсайдерами стали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. При этом престижные рабочие места здесь нашлись только в госслужбе. Например, в Дагестане этот показатель составляет 88 на тысячу мест.
