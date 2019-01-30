Депутаты Волгоградской облдумы сказали "нет" актерам НЭТа

Общество 30.01.2019 13:11
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30.01.2019 13:11
Сегодня комиссия по этике Волгоградской облдумы большинством голосов приняла решение не рассматривать обращение сотрудников Нового экспериментального театра, направленное в регпарламент в связи с высказываниями депутата Александра Осипова. Как стало известно ИА «Высота 102», члены комиссии по этике приняли к сведению рекомендации правового отдела и согласились с ними, что этот вопрос находится вне компетенции депутатов. «Речь идет о том, что говорил депутат Александр Осипов о НЭТе в интервью одному из СМИ. Чтобы разобраться и убедиться, что было на самом деле, надо провести необходимые проверочные мероприятия, экспертизы, получить определенные сведения, но это не в наших полномочиях, - рассказал один из членов комиссии. – Если бы какие-то высказывания прозвучали на заседании областной думы или были опубликованы на сайте регпарламента, это другой вопрос. Все-таки заявителям надо выяснять отношения с депутатом, если он их чем-то обидел или оскорбил, в другом месте, например, в суде». В результате большинством голосов депутаты приняли решение не рассматривать этот вопрос. Пятеро выступили за то, чтобы не обсуджать вопрос. Один при этом воздержался (сам Осипов), еще один депутат (Михаил Таранцов) высказался против. Интересно, что сегодняшнее заседание комиссии проходило без участия представителей Нового экспериментального театра, которое должно было начаться в 13-00, но сегодня было перенесено на 12-00.
Депутат Александр Осипов уверен, что к этическим нормам данный вопрос не имеет никакого отношения. «В соответствии с 29 статьей Конституции России никто не может быть привлечен к ответственности за выражение собственного мнения, - пояснил информагентству Александр Осипов. - Я как раз таки высказал свое мнение в СМИ. Сама попытка привлечь меня к ответственности является грубейшим нарушением. Я не говорил того, в чем они меня обвиняют, и не указывал имя Отара Ивановича. Никаких 80 человек, которые якобы посчитали себя оскорбленными, в реальности не было и в помине. Обращение сфабриковано несколькими лицами, которые осознают, что остаются не у дел, что их пора закончилась. Вся эта история – абсолютная глупость, не заслуживающая внимания».
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в регпарламент обратилась группа сотрудников НЭта, которые попросили обсудить высказывания депутата Александра Осипова. В письме, которое подписали около 80 человек, говорилось, что поводом для обращения послужили высказывания депутата о ныне покойном бывшем художественном руководителе ГБУК «НЭТ» Отаре Джангишерашвили. Эти фразы актеры посчитали «оскорблением и клеветой, порочащими честь и достоинство Отара Ивановича и работников театра – продолжателей дела его основателя». Сегодня комиссия собиралась по этому поводу уже второй раз, первый раз заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.
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