Расследования

Следователи озвучили жуткую статистку по растлению детей в Волгограде и области

Расследования 27.02.2025 18:29
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27.02.2025 18:29


В Волгограде сегодня, 27 февраля, в СУ СК России по Волгоградской области подвели итоги работы за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи озвучили жуткую статистику по преступлениям, совершенным в отношении детей.  

Так, по данным следственного управления, в Волгограде и области в 2024 году по расследованным уголовным делам потерпевшими были признаны 285 детей, 155 из них еще не исполнилось 14 лет. 

В результате преступных посягательств погибли 33 ребенка, 178 несовершеннолетних подверглись сексуальному насилию и растлению, – сообщили в ведомстве. 

В целом же,  в 2024 году в следственные подразделения СУ СК России по Волгоградской области поступило более 8 тысяч сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых возбуждено свыше 2 тысяч уголовных дел. 

В общей сложности в производстве следователей находилось 3 325 уголовных дел, из которых 1 764 были направлены в суд в отношении почти 2 000 обвиняемых. 

Высокая нагрузка по направленным в суд уголовным делам отмечена в следственных отделах по Центральному и Красноармейскому районам Волгограда, а также в Суровикинском межрайонном следственном отделе, – уточнили в пресс-службе СУ СКР. 

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