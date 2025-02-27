



В Волгограде сегодня, 27 февраля, в СУ СК России по Волгоградской области подвели итоги работы за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи озвучили жуткую статистику по преступлениям, совершенным в отношении детей.

Так, по данным следственного управления, в Волгограде и области в 2024 году по расследованным уголовным делам потерпевшими были признаны 285 детей, 155 из них еще не исполнилось 14 лет.

– В результате преступных посягательств погибли 33 ребенка, 178 несовершеннолетних подверглись сексуальному насилию и растлению, – сообщили в ведомстве.

В целом же, в 2024 году в следственные подразделения СУ СК России по Волгоградской области поступило более 8 тысяч сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых возбуждено свыше 2 тысяч уголовных дел.

В общей сложности в производстве следователей находилось 3 325 уголовных дел, из которых 1 764 были направлены в суд в отношении почти 2 000 обвиняемых.

– Высокая нагрузка по направленным в суд уголовным делам отмечена в следственных отделах по Центральному и Красноармейскому районам Волгограда, а также в Суровикинском межрайонном следственном отделе, – уточнили в пресс-службе СУ СКР.