Запас снега в 100 тыс. тонн сделали в Волгоградской области

Лесники в Волгоградской области воспользовались моментом, когда в регионе наконец-то выпал снег, и собрали его про запас. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, снег необходим для хранения сеянцев растений.

- Несмотря на короткий период снегопадов, лесникам уже удалось заготовить порядка 100 тонн снега, необходимого для подготовки к предстоящим посадочным работам, - рассказали в профильном комитете.

Специалисты поясняют, что перемешанный с опилками снег позволяет затормозить сокодвижение в сеянцах и саженцах, формирование почек, чтобы продлить короткий в климатических условиях региона срок проведения весенних лесопосадочных работ. Такой метод препятствует засыханию корней растений, они лучше приживаются.

Фото из архива V102.RU