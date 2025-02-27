



В Ворошиловском районе Волгограда на ул. Базисной 27 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного КАМАЗа и легкового автомобиля.

Как сообщает V102.RU, последствия аварии сняли на видео очевидцы. В результате ДТП, которое, по предварительным данным, обошлось без жертв, временно движение было заблокировано в одном из направлений.





На кадрах, зафиксированных волгоградскими водителями, видно, как после столкновения военный автомобиль перегородил улицу, встав поперек движения. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции.

Сейчас, по данным онлайн-сервисов, движение транспорта на ул. Базисной осуществляется в обычном режиме.

Видео: Волгоград / t.me