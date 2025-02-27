Происшествия

В Волгограде очевидцы сняли на видео последствия ДТП с военным КАМАЗом

Происшествия 27.02.2025 19:56
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27.02.2025 19:56


В Ворошиловском районе Волгограда на ул. Базисной 27 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного КАМАЗа и легкового автомобиля. 

Как сообщает V102.RU, последствия аварии сняли на видео очевидцы. В результате ДТП, которое, по предварительным данным, обошлось без жертв, временно движение было заблокировано в одном из направлений.  



На кадрах, зафиксированных волгоградскими водителями, видно, как после столкновения военный автомобиль перегородил улицу, встав поперек движения. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции.

Сейчас, по данным онлайн-сервисов, движение транспорта на ул. Базисной осуществляется в обычном режиме. 

Видео: Волгоград / t.me 

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