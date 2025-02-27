Проект памятника бойцам СВО на Мамаевом кургане согласуют с участниками спецоперации

В Волгограде продолжается работа по обсуждению концепции памятника участникам СВО, который установят у подножия Мамаева кургана. Итоговый эскиз мемориала будет согласован с непосредственными участниками специальной военной операции. Об этом, как сообщили V102.RU в обладминистрации, сообщил сегодня, 27 февраля, губернатор Андрей Бочаров.

– На мой взгляд, мемориальный комплекс, посвященный участникам СВО, должен быть по-настоящему народным. Народным по сути и по содержанию, – заявил глава региона на встрече с волгоградскими ветеранами. – Считаю, что по результатам нашей работы мы должны выйти на первое приближение к образу будущего памятника, которое затем передать непосредственно в зону СВО, для обсуждения с нашими военнослужащими на передовой и принятия окончательного решения о концепции памятника. А затем уже народная идея будет воплощена в бетоне и металле профессиональными художниками и скульпторами.

Напомним, что с инициативой создать в Волгограде памятник бойцам СВО выступили ветераны, фронтовики, участники боевых действий, семьи бойцов. Работы планируют начать в 2025-м – в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

В настоящее время на конкурс поступило более 2 тысяч проектов памятника.

Фото: администрации Волгоградской области