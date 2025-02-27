



В хуторе Желтухин Иловлинского района Волгоградской области многодетная семья, воспитывающая десятерых детей, вынуждена пятый месяц ютиться в нескольких комнатах, предоставленных знакомыми. Как сообщает ИА «Высота 102», 27 сентября 2024 года в родном доме волгоградцев случился пожар, лишивший семью жилья и всего имущества.

– Всё произошло очень быстро. Чудом ни жена, ни дети не пострадали. Но огонь уничтожил всё, что у нас было. Сгорела бытовая техника, мебель, одежда. Всё – вплоть до учебников и письменных принадлежностей. От дома, по сути, осталась лишь одна печка. Все деревянные перекрытия уничтожены. Даже небольшая кирпичная пристройка и та обрушилась, – рассказал журналистам глава семьи Геннадий Мартынов.





По информации мужчины, причиной возгорания в доме №26 на ул. Центральной стало короткое замыкание.

– Как теперь жить, если честно, не знаю. С одеждой и всем, что необходимо на первое время, нам очень помогли наши соседи. Все скинулись вещами. Но сейчас вопрос остро стоит по жилью. Нас временно приютила одна из местных жительниц. Она сдала нам две комнаты в своём доме. Но вечно так продолжаться не может, – добавил глава семейства.

Геннадий Мартынов воспитывает вместе с женой десятерых детей. Половина ребят у женщины от первого брака, половина родились уже в замужестве с Геннадием.

– Но всех их я считаю родными. Младшим у нас 8 месяцев, 2, 3 и 4 года. Старшим 9, 10, 11, 13, 17 и 19 лет. Две старшие дочки у меня учатся в колледже во Фролово. Естественно, им нужно в финансовом плане помогать. Да и в целом на всё наше хозяйство в месяц уходит прилично. Поэтому говорить о строительстве нового дома не приходится, у нас даже на то, чтобы снять полноценное жильё, денег сейчас нет, – подчеркнул отец.

Мужчина говорит, что с работой на селе не всё так просто. Каких-то крупных предприятий здесь нет. Но хуторянин не отчаивается, хватаясь за любую работу.

– Я подрабатываю разнорабочим у местных фермеров. Конечно, основной заработок приходится на летний сезон. Меня часто приглашают в «Сады Придонья». Иногда приходится ездить и в соседние районы. Зимой работы меньше, но она всё равно есть. Езжу помогать на складах, – добавил Геннадий Мартынов.





Многодетная семья несколько раз обращалась к властям за помощью в получении какого-нибудь временного жилья или в восстановлении сгоревшего дома, но чиновники разводят руками.

– После пожара район нам перечислил несколько десятков тысяч рублей, а также помог восстановить документы. Мы благодарны этому, но объективно без помощи государства нам сейчас не восстановить жильё. Я лично обращался в администрацию, мне одна из наших местных чиновниц посоветовала подписать контракт и отправляться на СВО. Мол, на «подъёмные» родные смогут купить какой-никакой дом. Ну пойду я туда, возможно, погибну, а кто позаботится о жене и ребятах? На что они будут жить? - задаётся вопросом отец семейства.

Редакция ИА «Высота 102» 12 февраля направила информационный запрос на имя главы Иловлинского района Ивана Геля. Журналисты попросили руководителя прокомментировать сложную ситуацию, в которой оказалась семья с десятерыми детьми, а также рассказать о мерах поддержки, которые чиновники уже оказали или только готовятся оказать многодетным. Однако, по прошествии двух недель ответ в редакцию так и не поступил.

В свою очередь, региональные власти отметили, что семья находится на контроле и ей оказываются многие виды помощи, в том числе и психологическая поддержка.

– В связи с трудными жизненными обстоятельствами семье оказана экстренная психологическая помощь, а также материальная поддержка в виде взрослой и детской одежды, средств личной гигиены, канцелярских товаров, игрушек, детского питания (соки, фруктовое пюре, каши). Специалисты центра оказали помощь в восстановлении документов (паспорт, свидетельства о рождении, банковская карта, оформлены социальные выплаты), заключен договор на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, за семьей закреплен социальный работник. Специалисты центра продолжают социальное и психологическое сопровождение семьи и детей, – подчеркнули в комитете социальной защиты населения Волгоградской области в ответ на запрос о погорельцах.





Также чиновники отмечают, что после пожара семье с десятью детьми, потерявшей всё имущество и жилплощадь, были перечислены всего 61,1 тыс. рублей. Кроме того, в официальном ответе региональные власти перечислили все виды пособий и компенсаций, получаемые родителями в качестве льгот и дотаций благодаря статусу многодетной семьи. При этом, как эта поддержка должна помочь погорельцам восстановить жильё, не уточняется.

Отметим, редакция обратилась также в региональную прокуратуру с просьбой взять ситуацию с семьёй Геннадия Мартынова, лишившейся жилплощади, на контроль, а также дать оценку действиям местных чиновников.

Фото: Геннадий Мартынов