Облсуд не оставил надежд поджегшему соседку волгоградцу





В Волгограде областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции в отношении 57-летнего жителя Тракторозаводского района, который поджег свою соседку на территории СНТ в апреле 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, волгоградцу за свой зверский поступок придется отсидеть 9 лет в колонии строгого режима.

Как ранее сообщалось информагентством, 18 апреля прошлого года житель Волгограда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни облил 46-летнюю соседку по дачам легко воспламеняющейся жидкостью, а затем поджег ее зажигалкой.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с обширными ожогами, где ей была оказана вся необходимая помощь. К счастью, врачам удалось сохранить жизнь потерпевшей.

Свою вину волгоградец так и не признал и обжаловал приговор в областном суде.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области