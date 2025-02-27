Общество

Волгоградцам продавали сомнительные семена томатов и лука

Общество 27.02.2025 11:33
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27.02.2025 11:33


Интернет-магазин в Волгоградской области реализовывал семена овощей, не включенных в Госреестр. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, на интернет-площадке «Усадьба-семена» продавались семечки репчатого лука «Глобо»; огурцов «Соленые уши», «Зеленый пигмей»; томатов «Безразмерный», «Бычье сердце Оранж Биг», «Гаванская сигара», «Дуся красная», «Золотые купола», «Король королей», «Король крупных», «Маша и медведь», «Машенька», «Пасто Итальяно», «Розовая Ляна», «Салатная бомба», «Сахарный гигант», «Сенсей», «Сибирские бананы», «Сибирские лапти», «Трюфель густомалиновый», «Трюфель желтый», «Трюфель красный», «Шоколадное чудо», «Штамбовый крупноплодный» и «Щелковский ранний».

По данному факту управлением в адрес предпринимателя направлено предостережение с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в области семеноводства.

Фото V102.RU (архив)

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