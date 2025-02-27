В Волгограде реконструируют еще одну канализационную насосную станцию





На канализационной насосной станции «КЭЧ» в Дзержинском районе Волгограда начались работы по реконструкции систем вентиляции и контроля загазованности. Специалисты подрядной организации «Концессий водоснабжения» уже демонтировали старые воздуховоды и вентиляционное оборудование и приступили к монтажу воздуховодов в приемном и машинном отделениях. Проведение этих работ никак не повлияло на функционирование станции.

– Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции выполнены из полиэтилена низкого давления, что позволит существенно продлить срок ее эксплуатации, а современное вентиляционное оборудование позволит осуществлять необходимую кратность воздухообмена в помещениях станции, – рассказал Андрей Владимирович Кукин, главный инженер подрядной организации.

В ближайшие дни специалисты приступят к прокладке кабелей питания для новой системы контроля загазованности. Она позволит круглосуточно контролировать воздушную среду в помещениях станции на наличие различных газов. В случае повышения их концентрации персоналу КНС поступит предупреждающий сигнал для корректировки работы приточно-вытяжной вентиляции.





КНС «КЭЧ» была введена в эксплуатацию в 1987 году, станция обслуживает 3615 человек. Она стала второй КНС, на которой в рамках инвестиционной программы «Концессии водоснабжения» проводят реконструкцию систем вентиляции и контроля загазованности. Ранее такие работы были завершены на КНС «Физкультурная». В ближайшие месяцы работы пройдут еще на пяти объектах.

Фото: «Концессии водоснабжения»