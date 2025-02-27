Общество

Под Волгоградом районная библиотека купит робота-экстрасенса за 1,3 млн рублей

Общество 27.02.2025 16:54
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27.02.2025 16:54


В Волгоградской области штат районной библиотеки усилит робот с «экстрасенсорными» способностями. Как сообщает ИА «Высота 102», высокотехнологичное оборудование должно появиться в Быковской районной библиотеки. Соответствующий аукцион 27 февраля был опубликован на Госзакупках.

Согласно конкурсной документации, компании, прошедшей отбор, предстоит поставить в муниципальное учреждение отечественную разработку «автономный робот R.Bot 100 Plus». Его высота  105 см, вес – 45 кг.

Электронный помощник будет способен самостоятельно передвигаться со скоростью до 2 км/ч и легко преодолевать небольшие препятствия. По информации разработчиков, устройство способно выражать эмоции жестами, распознавать человеческую речь, отвечать на вопросы, проводить экскурсии и распространять рекламную продукцию.

Кроме того, робот может стать аватаром для человека, который не сможет самостоятельно прийти в библиотеку. К нему можно присоединиться дистанционно, взаимодействуя с окружающими через встроенную камеру, динамик, управляя устройством с удалённого компьютера.

Примечательно, что у R.Bot 100 Plus есть и одна особенная функция. Разработчики научили его гадать посетителям. По облику собеседника искусственный интеллект попытается определить возраст человека и его пол. Также разработчики обещают, что устройство сможет даже подготовить «небольшой прогноз на ближайшее будущее».

Отметим, приобретение робота обойдётся организации в 1,3 млн рублей. Закупка проводится по ускоренной процедуре. Поставка устройства должна состояться в течение месяца после подписания контракта.

Фото из архива администрации Волгоградской области

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