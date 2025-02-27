Происшествия

В Волгограде дрифтер улетел в столб на ул. 8-й Воздушной Армии

Происшествия 27.02.2025 17:46
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27.02.2025 17:46


26 февраля в Дзержинском районе Волгограда лихач на иномарке протаранил опору освещения. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла поздним вечером, когда водитель легкового автомобиля совершил несколько опасных манёвров. ДТП произошло на перекрёстке ул. 8-й Воздушной Армии и ул. Константина Симонова и было запечатлено одной из камер уличного наблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, машина двигалась по ул. 8-й Воздушной Армии со стороны ул. Космонавтов. Приближаясь к пересечению с ул. Константина Симонова, автомобиль остановился посреди дороги, затем резко ускорился и ушёл в управляемый занос. Однако машина не вписалась в поворот и вылетела на тротуар, врезавшись в опору освещения.

Примечательно, что опасный манёвр водитель совершил на пешеходном переходе, а несколько волгоградцев в этот самый момент находились на тротуаре вблизи места происшествия и лишь чудом не пострадали.

Отметим, 25 февраля в Волгограде полицейские вычислили лихача, устроившего экстремальный заезд на пр. Жукова. Мужчине пришлось публично извиниться перед другими водителями. Он был привлечён к административной ответственности.

Фото и видео: POWERNET

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